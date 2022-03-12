Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü: İstikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi sonrası ilişkilerin kopma noktasına geldiği Ermenistan ile Türkiye arasında başlayan normalleşme süreci devam ederken Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında kritik bir görüşme yapıldı.

"İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN BİR SÜREÇ BAŞLATTIK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin ilişkileri normalleştirmek için süreç başlattığını belirterek görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu," Malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan ve (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilciler görevlendirdik." dedi.

"NORMALLEŞME SÜRECİNDEN AZERBAYCAN DA MEMNUN"

Özel temsilcilerin, Moskova ve Viyana'da ilişkilerin tam normalleşmesini görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın da Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecinden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün biz de bunların üzerinden geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü Bakü'deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor."

"ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki istikrar ve barışın herkesin yararına olduğunu belirterek, "Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

MİRZOYAN: NORMALLEŞME SÜRECİNİN DEVAMI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK

Çavuşoğlu'na daveti için teşekkür eden Mirzoyan, "Bu davetin olumlu sinyal olduğunu düşünüyorum ve ben de olumlu karşıladım. Görüşmemizde, ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecinin devamı konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

"UMARIM YAKIN ZAMANDA SONUÇLAR OLACAK"

Karşılıklı atanan özel temsilcilerin bu yönde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Mirzoyan, "Umarım yakın zamanda sonuçlar olacak. Bölgemizde barışı ve refahı tesis etmek için bütün komşu ülkelerimizin gayret gösterdiğini görmek bizi sevindiriyor ve bu vizyon için çaba göstermeye Ermenistan'ın da hazır olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.