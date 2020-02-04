Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İdlib'deki hain saldırıda hayatını kaybeden ve 7 şehidimizi verdiğimiz saldırıya ilişkin ve Rusya'nın bu olaydaki yeri ve gündeme oturan birçok gelişme hakkında önemli açıklamalar yapıyor.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmalarından önemli satırbaşları:

"Saldırıya karşılık verdik, devamı da gelecek. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın. İdlib'de Rusya'ya karşı önemli durumlar düşüyor. İdlib'de ayrıca bize yönelik saldırıları tolere etmemizin imkanı yok. Önceden karşılığını verdik, yine vereceğiz." açıklamalarında bulundu.

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