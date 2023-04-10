Bakan Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu'nun kendisi tek taraflı karar mı alacakmış? Bu yönde AB'nin karar alması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Rusya hem Ukrayna'nın büyük taarruza hazırlandığını belirterek, "Her iki tarafın da çatışma bölgesine, ilave silah ve personel gönderdiğini görüyoruz. Ukrayna'ya tabii birçok ülke başta tanklar olmak üzere ağır silahlar da verdi. Dolayısıyla Ukrayna hazırlanıyor. Ukrayna kendi topraklarını geri almaya çalışıyor. Rusya 'Ben artık referandum yaptım, buralar artık benim' diyor. Dolayısıyla bu bölge için ciddi çatışmalar bizi bekliyor." dedi.

Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda Murat Akgün'ün konuğu olarak gündeme dair soruları yanıtladı.

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Ermenistan ile sınırın açılması ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda gelişmelere ilişkin Çavuşoğlu, "Yakın bir dönemde olmayabilir önce diğer adımları atmak lazım." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürecin de önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, burada kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması için Türkiye'nin elinden gelen desteği sağladığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Ermenistan ile hava sahasının açıldığına işaret ederek, "Kara sınırında bu deprem (6 Şubat) sebebiyle açılmıştı bir de 99 depreminde açılmıştı. Daha önce de Ermenistan'da yine bir deprem olduğu zaman biz de Ermenistan'a destek olmak için o kapıyı kullanmışız. Öncelikle bu kapının açılabilmesi için siyasi şartlarla beraber, bu kapıya hizmet eden yolların ve köprülerin de sağlamlaştırılması ve tamir edilmesi gerekiyor. Yıllardır kullanılmadığı için. Ayrıca bir tarihi ipek yolu köprüsü var. 900 yıl önce yapılmış. Bir ayağı Ermenistan tarafında bir ayağı Türkiye tarafında. Bu köprünün de yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir mutabakata vardık." diye konuştu.

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Her aşamada Azerbaycan ile istişare edildiğini ve Ermenistan'a da bunu yadırgamaması gerektiğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bu kapıların diplomatik pasaport sahiplerine ya da üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik açılabilmesi önce fiziki şartların da oluşturulması gerekiyor. Bu yönde teknik çalışmalar devam ediyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİ TEK TARAFLI KARAR MI ALACAKMIŞ?

"(Kılıçdaroğlu'nun AB ile vize serbestisi vaadi) Bu yönde AB'nin karar alması lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirse 3 ay gibi bir sürede Türklerin vizesiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girebileceği açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun kendisi tek taraflı karar mı alacakmış? Bu yönde AB'nin karar alması lazım. AB son iki yıldır bu kalan 6 kriterin müzakereleri için üst düzey toplantıya bile maalesef yanaşmıyor. Dolayısıyla AB bir seçim vaadinde mi bulundu Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu'nun önce bunları açıklaması lazım." ifadelerini kullandı.

AB ile vize serbestisi için atılması gereken adımlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

BOŞ VAATLERDE BULUNMAMASI LAZIM

"Bunlardan birisi terörle mücadele. Terörle mücadele yasasında değişiklik istiyorlar. Yani bu PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'cülerin istediği bazı değişiklikler mi yapacaklar? Ne yapacaklar bilelim de millete böyle boş vaatlerde bulunuyorlar. Ya da doğruysa da nasıl yapacaklarını söylesinler. Sonuçta bu AB'nin alacağı bir karardır, Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı alacağı bir karar değildir. 'Sana Söz' demekle de bu işler olmaz. Bunun nasıl olacağını da içini de doldurması lazım. Boş vaatlerde bulunmaması lazım."

Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda çaba sarf ettiklerini de vurgulayarak, "Ama bunun bir yolu var yöntemi var, yapılacak ortak çalışmalar var ve AB'nin yanaşmaması var. AB, 'Biz şimdi AK Parti iktidarı, Erdoğan varken buna yanaşmıyoruz, siz gelirseniz bunu sizinle yaparız' dediyse bunu da bilmemiz lazım. Çünkü dış politikayla ilgili konuşulan her şeyin devletin arşivlerine kayıtlı olması lazım." dedi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA CİDDİ ÇATIŞMALAR BİZİ BEKLİYOR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafın da daha büyük taarruzlara hazırlandığını belirten Çavuşoğlu, "Her iki tarafın da çatışma bölgesine, ilave silah ve personel gönderdiğini görüyoruz. Ukrayna'ya tabii birçok ülke başta tanklar olmak üzere ağır silahlar da verdi. Dolayısıyla Ukrayna hazırlanıyor. Ukrayna kendi topraklarını geri almaya çalışıyor. Rusya 'Ben artık referandum yaptım, buralar artık benim' diyor. Dolayısıyla bu bölge için ciddi çatışmalar bizi bekliyor. Hazırlıklardan bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir taraftan Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü desteklerken diğer taraftan her iki ülkeyle de görüşerek tahıl anlaşması dahil birçok alanda netice alındığına işaret etti.

Çavuşoğlu, "Tabii böyle bir çatışma ya da gerginliğin büyümesinin herkese olumsuz etkisi var. Bugüne kadar savaşın etkisi olduğu gibi bunun etkisini herkes hissedecek, bu kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını ve müttefikleri dinlediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Müttefiklerin özellikle de Batı'daki müttefiklerin, kesinlikle savaşın taraflı olmaması yönünde kararlılığını bir kez daha gördük. Ukrayna'nın yan komşuları Baltık ülkeleri, Polonya gibi ülkelerin pozisyonları farklı olabilir ama tabii NATO'da her şey konsensus ile kararlaştırılır." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede gerginliğin tırmanmasını ya da savaşın alevlenmesini istemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İki taraf da şu anda taarruza hazırlanıyor. Belki bunu gördükten sonra iki taraf da kazanamayacağını anlayabilir. Başından beri Cumhurbaşkanı'mız hep söylüyor, 'Savaşın kazananı olmayacak, zaten savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz' diyor. Ve müzakere masasına dönmek gerekiyor. Bazı Batı ülkelerinin de bu savaşın sonunda kazananın olmayacağını anlamaları bakımından da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Müzakere yoluyla buradan netice alınmasını biz temenni ederiz." dedi.

PUTİN YA DA ERDOĞAN'IN PLANLANMIŞ ZİYARET YOK

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'ya bir ziyaretinin planlanmadığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin topyekün diplomasi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için çalıştığını belirten Çavuşoğlu, bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok kişi ve kuruluş yetkilisiyle temasta olduklarını kaydetti.

"GÜZEL BİR KAMPANYA SÜRECİ YÜRÜTECEĞİZ"

Çavuşoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, tekrar milletvekili adayı olarak gösterildiğini ve güzel bir kampanya süreci yürüteceklerini kaydetti.

Fırsat buldukça Türkiye'nin diğer illerinde de programlar yaptıklarını ve yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların da seçimleri heyecanla beklediğini belirtti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Vatandaşlarımızın milletimizin teveccühüyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız tekrar seçilecek. Milletimiz şunu görüyor bu dış politikadaki atılan adımlar, istikrar, dış politikada Türkiye'nin önemli, küresel bir aktör haline gelmesi. Maalesef bir deprem yaşadık, şehirlerimizin yeniden inşaası ve ihyası önemli. Ama esas ikinci asrımızın Türkiye Yüzyılı olabilmesi için ve dünyadaki bu güç savaşlarının olduğu bir dönemde ve paylaşımın olduğu bir dönemde Türkiye'nin istikrarının ve gücünün korunması gerekiyor. Milletimiz de bunu biliyor. Bunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceğini başkasının da yapamayacağını milletimiz gayet iyi biliyor. 14 Mayıs'a kadar bir taraftan dış politika, bir taraftan da sahada kampanya çalışmaları ikisini birlikte götüreceğiz."

(Bitti)