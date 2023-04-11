AYM'den HDP kapatma davası kararı!

AYM'nin saat 10:00'dan beri devam eden mahkeme de karar vermesi bekleniyordu. Anayasa Mahkemesi, HDP sözlü savunmaya gelmediği durumu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne gönderildi. Kapatma davası bir adım daha ilerledi.

HDP SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI

HDP'nin beklenen sözlü savunma davasına gelmemeleri tutanak altına alındı. Dosya teslim edildi ve gerekli çalışmalar sonrasında AYM üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı gün belirleyerek yeniden toplantı düzenleyerek kapatma davası süreci belirlenmiş olacak. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

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KAPATMA DAVASI SÜRECİ

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.