Muharrem İnce'den 7'li koalisyon çıkışı: Omurgalı değiller, menfaat ittifakı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala ittifaklarda hazırlıklar sürüyor. 7'li koalisyon olarak Millet İttifakını kuran ve Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında güçlü rakibi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan olurken, CHP'den ayrılan ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce'de Cumhurbaşkanı adayı olarak oy pusulasında yerini alacak. Ancak İnce'nin adaylığına tepki gösteren CHP'lilerden sonra Kılıçdaroğlu'da İnce'yi ziyaret ederek Millet İttifakına katılmasını teklifi ettiğini iddia etmişti. İnce ise böyle bir teklif gelmediğini belirterek teklif polemiği devam etti. Günlerdir süren o polemik sonrası İnce ise Cumhuriyet Gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

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"HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından davet edilmediğini yineleyen İnce "29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı." dedi.

"İTTİFAKLAR OMURGALI OLMALIDIR"

İnce konuşmasının devamında ise "Millet İttifakı'nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı." ifade etti.