Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!

YSK'ya Milletvekili aday listeleri teslim edildikten sonra Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıradan aday gösterdiği Cem Saygı'nın "artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımıyla yaptığı dans sosyal medyanın gündemine oturdu. O dans sonrası ise Parti inceleme başlattığını duyurdu.

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Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi YSK'ye milletvekili aday listeleri partiler tarafından teslim edildi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı.

ADAYLIK DANSI GÜNDEM OLDU

Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı. Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

MEMLEKET PARTİSİ KONUYLA İLGİLİ İNCELME BAŞLATTI

Zonguldak'tan 5. sıradan aday gösterilen Cem Saygın'ın dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!

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