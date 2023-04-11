Soma Maden ocağında gaz zehirlenmesi! 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı!

Olay, Soma'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı meydana geldi. Kontrollü patlatma sonucu oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana gelen olayda 6 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden 30 yaşındaki Tevfik Pazarcık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI



Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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OLAYLA İLGİLİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI



Olayın meydana geldiği maden işletmesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Soma’da bulunan bir maden işletmesinde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımıza da ilk müdahaleleri yapılarak hastanede kontrol altındadır."