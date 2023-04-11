Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!

ABD'nin Kalifornia eyaletinde San Francisco'da uyuşturucu kullanan hamile bir kadın, sokak ortasında sancıları tuttu ve doğumu başladı.

EVSİZ KADIN SOKAK ORTASINDA DOĞUM YAPTI

Uyuşturucu bağımlılarının ve evsizlerin yaşadığı Tenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda doğum yapan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Doğum anını kaydeden bir vatandaşın paylaştığı videoda, hamile kadının, yeni doğan bebeğini kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin de kadına yardım etmeye çalıştığı görüldü. Kadının ve bebeğinin durumunun stabil olduğu aktarıldı.