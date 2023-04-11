Kadınların yan bakma kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bursa'da yolda yürüyen iki kadın arasında yan bakma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce ise saç baş birbirlerine girdiler.

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Kadınların yan bakma kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bursa'da iki kadın arasında yan bakma tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kadınların yan bakma kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

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