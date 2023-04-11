Depremde hasar alan cami yıkımı faciayla son buldu! Kepçe operatörü hayatını kaybetti!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 11 il hasar almış ve deprem bölgesi ilan edilmişti. Gaziantep'in Oğzueli ilçesinde ise dün öğle saatlerinden sonra kırsal Yakacık Mahallesi'nde hasar alan caminin yıkımı gerçekleştirilmek istendi. İddiaya göre, Kahramanmaraş depreminde hasar alan mahalledeki cami minaresinin yıkımı için harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

MİNARE KEPÇENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.