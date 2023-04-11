CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan trolün eşi Denizli’den CHP listesine girdi

Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'de siyaset yaptığı dönemde, iktidara yakın "Sağlam İrade" hesabıyla sosyal medyadan trollük yaptığı iddia edilen Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün'ün, Denizli 3'üncü sıradan CHP listesinde yer bulması, partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

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CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan trolün eşi Denizli’den CHP listesine girdi

CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün'ün, Denizli 3'üncü sıradan CHP listesinde yer bulması, partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'Yİ FETÖ'CÜLÜK VE PKK'LILARI KORUMAKLA SUÇLADI EŞİ CHP’DEN ADAY OLDU

Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'de siyaset yaptığı dönemde, iktidara yakın "Sağlam İrade" hesabıyla sosyal medyadan trollük yaptığı iddia edilen, CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan Taha Ün'ün eşi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün, Denizli 3'üncü sıradan CHP listesinde yer buldu.

CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan trolün eşi Denizli’den CHP listesine girdi

EMİNE ERDOĞAN'IN ESKİ ÖZEL KALEMİ SEMA SİLKİN ÜN

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün'ün, CHP listelerinden Denizli 3. sıradan milletvekili adayı gösterilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ün'ün birçok önemli ismin elendiği CHP listesinin üst sıralarında yer almasının ardından, partililer sosyal medyadan alınan karara tepkilerini gösterdi.

KAYNAK: İHA

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