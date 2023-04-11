Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!

Amerika'nın New Jersey eyaletinde bir Türk sabah namazı kılındığı sırada cami imamına bıçakla saldırdı. Camiden kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalandı. O anlar ise kameralara bakın nasıl yansıdı.

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Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı. Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan 32 yaşındaki Şerif Zorba tarafından bıçaklandı. Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan saldırgan, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı.

CEMAAT TARAFINDAN YAKALANDI

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmazken elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

SORUŞTURMA AMERİKA'DA DEVAM EDİYOR

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi. Olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Washington'da görevli Türk Gazeteci Anıl Sural'ın haberine göre ise, Saldırganı tanıyan kişiler, camiye sık sık geldiğini, iftarlara katıldığını belirtirken sakin bir yapıda olduğunu ifade etti.

Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!

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