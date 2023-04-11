İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en radikal ve başarısız hükümetin lideri olduğunu belirtti.

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İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun, ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan gerilemenin sorumluluğunu Naftali Bennett ve Lapid liderliğindeki önceki hükümete yükleyen açıklamalarının ardından Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Yair Lapid, "Düşmanlarımız, sokaklarda kardeşlerimizin kanını akıtırken Başbakan halk karşısında kontrolü kaybediyor. Basın toplantıları düzenleyip, ülke tarihinin en radikal ve başarısız hükümetinin sebep olduğu sorunların suçunu başkasına yükleyecek yerde Netanyahu ve bakanlarının sorumluluk almalarının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararını iptal etmesine de değinen Lapid, bunun doğru bir adım olduğunu kaydetti.

ESKİ BAKANLARDAN NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Öte yandan, eski Başbakan Naftali Bennett Twitter hesabından, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak "İsrail'in ihtiyaç duyduğunun aksine bölücü ve utanç verici" yorumunu yaptı.

İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı

"İSRAİL'İN İHTİYAÇ DUYDUĞUNUN AKSİNE BÖLÜCÜ VE UTANÇ VERİCİ"

Bennett, İsrail Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada ise Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışan bir ülkeyi devraldığını ve kendi döneminde Gazze sınırının en sakin dönemini yaşadığını kaydetti.

Eski Başbakan Bennett, "Netanyahu'ya geçmiş yılların en iyi siyasi durumunu bıraktık. ABD Başkanıyla güçlü ilişkiler, benim Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır liderleriyle şahsi ilişkilerim... Artık onlar Netahyahu ile görüşmek istemiyorlar. Dünya İsrail'e yüksek teknoloji sahibi bir ülke olarak bakarken artık ona acıyarak bakıyor." dedi.

İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı

"AĞLAMAKLA LİDERLİK OLMUYOR"

Eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter hesabından Netanyahu'nun açıklamaları için "Ağlamakla liderlik olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarla "başbakanlık görevini yerine getirmeye layık bir adam olmadığını ve yaptıklarının sorumluluğunu almadığını kanıtladığını" dile getirdi.

Liberman, Likud Partisine, Netanyahu'yu parti başkanlığından ihraç etme çağrısı yaptı.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bennett-Lapid hükümetini, ülkenin gaz rezervlerini hiçbir karşılık olmaksızın Lübnan Hizbullah'ına teslim etmekle suçlamıştı.

NETANYAHU DOĞU KUDÜS İLE SINIRLARDA SÜKUNETİ SAĞLAMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan düşüşten önceki hükümeti sorumlu tutan Netanyahu, bu gücü yeniden kazanma, Doğu Kudüs ile sınırlarda sükuneti sağlama sözü vermişti.

KAYNAK: AA

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