Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!

11 Nisan günü uzaya fırlatılacağı duyurulan ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE Amerika'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!

Türkiye'nin ilk yerli v e milli gözlem uydusu İMECE 21 Şubat günü Amerika'da bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne uğurlanmış ve uzaya fırlatılması için gün sayılıyordu. Ancak TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği aktarıldı.

Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!

KESİN BİR TARİH HENÜZ VERİLMEDİ

Açıklamada, şu an itibarıyla bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin bilahare bildirileceği kaydedildi. Öte yandan SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin hava durumunu takip ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE Uydusu, fırlatılmasının ardından yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!

DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ÇEKEBİLECEK

İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!

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