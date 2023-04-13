Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye faaliyetlerinde deep web üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin 20 hackeri yakaladı. Hackerlerin 85 milyon vatandaşın kimlik adres ve kart bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!

Kalkan Operasyonu kapsamında Diyarbakır Siber Suçlar Müdürlüğü ekiplerinin internetin karanlık yüzü deep webte yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu 20 şüpheli hacker, Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalayıp, uçakla kentte getirildi.

85 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son zamanlarda şirketlerin sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunun bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldı. Gönderdikleri sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçirdi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon vatandaşın kimlik, adres, kredi kart bilgilerini ele geçirip ve bu bilgileri dolandırıcılara sattı.

Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!

REFERANSLA ÜYE OLUNUYORMUŞ


Şebekenin platformuna herkes üye olamıyordu. Üye olmak için içeriden birilerinin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlatıp ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği ortaya çıktı. Şebeke, kurdukları illegal platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattığı belirlendi.
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLU

Örgüt elebaşının halen başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken örgütün üst düzey yöneticileri başarılı bir operasyonla yakalandı. Örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdığı gerçek hayatta birbirleriyle tanışmadığı öğrenildi. Aramaların gerçekleştiği esnada çok sayıda cep telefonu ve cihaz ele geçirilerek Diyarbakır Başsavcılığına teslim edildiği belirtildi.
Öte yandan, siber suçlarla mücadele ekipleri bilinmeyen sahte maillere kesinlikle tıklanılmaması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşların kişisel verilerini korumak için sanal suçlulara karşı kalkan olmaya devam edecekleri kaydedildi.

Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!

İlgili Haberler
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!
Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Başkan Erdoğan SEÇİM BEYANNAMESİ'nde açıkladı! Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi?
Başkan Erdoğan SEÇİM BEYANNAMESİ'nde açıkladı! Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi?
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Son Haberler
Bayram tatlıları tezgahta sergilenirken; üreticilerden kritik uyarılar geldi!
Bayram tatlıları tezgahta sergilenirken; üreticilerden kritik uyarılar geldi!
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Sokak müzisyenlerine tepki! Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu
Sokak müzisyenlerine tepki! Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu
Etkili yağış ve fırtına seferleri durdurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi
Etkili yağış ve fırtına seferleri durdurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun