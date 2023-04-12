Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi değişiklik yaptı ve gündemde kalmayı başardı. Şimdi ise Elon Musk twitter'ın ismini değiştirerek "w" harfini kaldırdıklarını açıkladı.

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Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elo Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor. Şirket içinde bir çok krize sebep olan Elon'ın ilk işi çalışanları mail aracılığı ile işten atmış sonrasında is mavi tik krizine sebep olmuştu. Ardındansa twitterın meşhur logosu mavi kuşu kaldırarak geçici bir süreliğine ünlü kripto para Dogecoin'in köpeğini yerleştirmiş ve kripto para yüzde 10 değer kazanmıştı. Elon Musk şimdi ise Twitter ismiyle sorun yaşıyor. Twitter isminde bulunan "w" harfini kaldırdı.

Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!

TWİTTER İSMİ DEĞİŞTİ

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco merkezinde bulunan şirket binasında yazan "Twitter" yazısındaki "w" harfini beyaz bir muşamba ile kapatma kararı aldı. Şirket ise "titter"(göğüscü) ismiyle gündemden düşmüyor.

Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!

"BİZ DE ONU ARKA PLAN RENGİNE BOYADIK"

Elon Musk ise esprili bir paylaşım yaparak; "San Francisco genel merkezindeki ev sahibimiz yasal olarak tabelayı Twitter olarak tutmamız gerektiğini ve 'w' harfini kaldıramayacağımızı söyledi, biz de onu arka plan rengine boyadık. Sorun çözüldü!" dedi. Ayrıca Elon Musk "kıkırdamalarımıza engel olmaya çalışıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!

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