Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!

İzmir'in Bornova ilçesinde bebek arabasıyla yolda yürüyen kadına kocası sokak ortasında saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri şiddet uygulayan kocayı gözaltına almak istedi fakat dayak yiyen eş buna izin vermeyerek polislere sözlü hakarette bulundu.

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Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!

Dün gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darp etmeye başladı. Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KOCASININ GÖZALTINA ALINMASINA ENGEL OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi fakat kocasından dayak yiyen kadın buna engel oldu. Kocasının gözaltına alınmasını istemeyerek kocasını polis memurlarından koruyan kadın polis memurlarına sözlü saldırıda bulundu. Kadın kocası ve çocukları ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cevap telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!

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