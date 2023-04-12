Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Kocaeli'de tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen bir kadın güvenlik görevlilerin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtuldu.

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Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Korkutan olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda yaşandı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

O anları sanki önceden tahmin eden kahraman güvenlik görevlisi ise tramvayın yaklaştığını fark edip kadını hızla çekti. kadını kolundan tutup geri çekti. Yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

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