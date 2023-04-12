Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler...

İstanbul'da günlerdir süren yağışlar giderek etkisini arttırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunda yapılan uyarılarda ise; "İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifade edilmişti.

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Yağışların şiddetlenmesiyle birlikte İstanbul'da Şehir Hatları A.Ş bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Duyuruda ise: Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Bostancı-Karaköy-Kabataş Maltepe-Adalar Anlayışınız için teşekkür ederiz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

12 Nisan Çarşamba 2023meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmin raporunu öğrenmek için tıklayınız.

12 Nisan Çarşamba 2023 Hava Tahmin Raporu