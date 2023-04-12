Karayolları duyurdu ve de uyardı! Yurt genelinde bu yollara dikkat! 12.04.2023 tarihinde çalışma yapılan ve kapanan yollar

Karayolları genel müdürlüğünden yapılan açıklamada 12.04.2023 Çarşamba günü tüm ülke genelinde çalışma yapılacak ve kapanan yolları açıklayarak uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini duyurdu..

12.04.2023 TARİHİNDE TÜRKİYE GENELİ KAPANA VE ÇALIŞMA YAPILCAK YOLLAR

1 Sakarya-Bilecik yolunun 24-25.km.leri arasında T.C.D.D. Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikameti ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaktadır.

2 İzmir-Aydın Otoyolunun 88-89.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde 2 şerit (sol ve Orta) 18.03.2023 tarihinde trafiğe kapatılarak trafik akışı 16.04.2023 tarihine kadar sağ şeritten sağlanacaktır.

3 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.(23.12.2022 31.05.2023)

4 TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Çağlayan Kavşağı 10-12.km.leri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. (21.03.2022-23.04.2023)

6 Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü olarak sağlanmaktadır.

7 Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65.km.leri arasında bulunan (Borçka-Artvin arası) 10 adet Tünel ve güzergahlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 12.04.2023-14.04.2023 tarihleri, (3 gün), 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

8 Sinop-Samsun yolunun 24.km.sinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

9 Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Kalkan-Kaş yolunun 45-47.km.leri arasında fiber optik kablo hattı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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NOT: Veriler Kara Yolları Genel Müdürlüğü resmi sayfasından alınmıştır.