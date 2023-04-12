Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı mahalleler görüntülendi. Eskiden binaların olduğu alanlar ise şimdilerde boş meydanlar oluştu.

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Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşanmış ve birçok bina yıkılarak moloz yığınına dönmüştü.

ENKAZIN KALDIRILDIĞI ALANLAR MEYDANA DÖNDÜ

Depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Hatay'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi. Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!

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