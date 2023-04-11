Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deprem bölgesinde okulları açmak için il müdürleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, bugün itibarıyla bölgedeki tüm illerde okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduklarını söyledi.

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Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da iftar programında bir araya geldi.

﻿Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programa, il milli eğitim müdürlerinin yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin ve Nazif Yılmaz ile genel müdürler katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ TÜM GÜCÜYLE SAHADA

Burada konuşan Özer, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren Bakanlığın tüm gücüyle sahada olduğunu, öncelikli olarak afetzedelerin barınma, yeme-içme, çadır, soba gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fedakarlık gösterildiğini belirtti.

Bakan Özer, meslek liselerine kurulan ekmek üretim atölyelerinin de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını, günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretebilecek kapasiteye erişildiğini aktardı.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ TÜM İLLERDE OKULLAR AÇILDI

Deprem bölgesinde okulları açmak için il müdürleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, bugün itibarıyla bölgedeki tüm illerde okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturabildiklerini anlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

ÖRENCİLERLE ÖĞRETMENLERİNİ BULUŞTURDUK

"Okulları açmadan önce çadırlarda, konteynerlerde tüm imkanları kullanarak çocuklarımızı o travmadan kurtarabilmek için her türlü imkanı seferber ettik. Gerçekten bu sürecin kahramanı öğretmenlerimiz, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimizdi. Velhasıl Milli Eğitim Bakanlığıydı. Ben hepinize depremzede vatandaşlarımız adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanı Özer, afet bölgesindeki şehirleri yeniden imar etmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, fedakar çalışmalarından dolayı genel müdürler ve il milli eğitim müdürlerine başarı belgesi takdim etti.

KAYNAK: AA

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