Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!

Onkoloji uzmanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda kansere yakalanma yaşının giderek düştüğü belirtilmiş ve anne ve bebek arasında güçlü bir bağı bulunan kordon bağında yüze yakın toksik madde tespit edildiği aktarıldı.

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Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Camcı, kansere yakalanma yaşının giderek düştüğüne dikkat çekerek, kansere yakalanma oranının günümüzde 2,5 kat arttığını aktardı. Ayrıca anne karnındaki bebeğe kordon bağından yüze yakın toksik madde bulduklarını belirterek çok çarpıcı ifadelere yer verdi.

GÜNÜMÜZDE KANSER VAKALARI ARTIYOR

Yaşam standartlarından giderek uzaklaşarak sağlıksız ve kötü beslenme, zararlı maddelere maruz kalma ve sigara tüketimi kanser oranlarında hızlı bir artışa neden oluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kanser tanısı konulduğunu ifade eden BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Tıbbı Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Celalettin Camcı, 125 ila 150 bin arasında insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. 1900'lü yılların başından itibaren alınan uluslararası istatistiklere göre kanserin geçen yüzyılın bu zamanlarına kıyasla yaklaşık 2,5 kat artmış olduğunu kaydeden Camcı, önümüzdeki 30 yıl içerisinde ise yaklaşık iki kat daha artmasını beklediklerini söyledi.

BEBEK KORDONUNDA KANSEROJEN MADDELER TESPİT EDİLDİ

Bebeklerinin kordon kanından alınan kan örneklerinde yüze yakın toksik tespit edildi. Bu toksik maddeleri annenin vücuduna alarak, bebeğine taşıdığını ve doğumdan evvel çocuğuna naklettiğini ifade eden Prof. Dr. Celalettin Camcı, “Bu maddeler zaman içerisinde birikmeye deva ettiği için vücudun bunu ortadan kaldırma kapasitesi azalıyor ve buna bağlı olarak kronik hastalıklarda ve kanser türlerinde artış meydana geliyor. Dolayısıyla da maalesef kanserin daha erken yaşlara kadar indiğini gözlemliyoruz” dedi.

Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!

AİLE DE KANSER ÖYKÜSÜ OLANLAR DİKKAT

Bütün kanserlere bakıldığında yüzde 10'a kadar genetik faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Camcı, ailesinde kanser olanlarda riskin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Risk faktörü yüksek olanların daha sık ve genç yaştan itibaren kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen Camcı, “Günümüzde yapılan bazı genetik test panelleriyle bu hastaların kansere yakalanma risklerinin önceden hesap edilmesi mümkün olabiliyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Erken teşhisin hayat kurtardığı ve ileri evrelere ulaşmadan tedavisi mümkün olan hastalıklara ilişkin ise Camcı, “Kadınlar için meme muayenesi, jinekolojik- kadın doğum muayeneleri ve smear testleri kanserlerin çok erken dönemde yakalanmasını ve iyileşmeyi sağlamaktadır. Erkekler için de belirli aralıklarla prostat muayenesi yapılması, gaitada yani büyük abdeste gizli kan olup, olmadığına bakılması ve rutin tetkiklerin yapılması hastalıkların erken dönemde yakalanması için önemlidir. Özelikle kansere yakalanma riski yüksek olan, sigara tüketen, mesleki zararlı maddelere maruz kalan insanların kanser taramalarını daha sıklıkla yaptırmaları önem arz etmektedir. Çünkü kanserlerin pek çoğu şikayet ortaya çıkana kadar herhangi bir belirti vermezler. Belirti ortaya çıktıktan sonra genellikle erken evre geçilmiş, ileri evre hastalıklarına dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla da tedavi imkanları daha da azalmış oluyor” ifade etti.

Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!

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