Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven: "Kalp sağlığı için tuz, un ve şekerden uzak durmamız gerekiyor"

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, konuk olduğu televizyon programında, kalp sağlığı için düzenli spor yapmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kalp için spor olmazsa olmaz" dedi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLAR ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK HASTALIKLARDANDIR

D Smart'ta yayınlanan "Haftanın Konuğu" programında Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, gazeteci Faik Gürses'in sorularını yanıtladı. Kalp Sağlığı Haftası'nda Türk Kalp Vakfı'nın son çalışmalarına değinen Kenan Güven, "Kalp ve damar hastalıkları bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardandır. Amacımız halkımıza bu hastalıklardan korunma yollarını anlatmaya çalışıyoruz. Kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için bazı alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyor. Sigaradan uzaklaşmak lazım, sağlıklı beslenme gerekli, kan testlerini düzenli olarak yapmak gerekiyor. Kalp sağlığı için tuz, un ve şekerden uzak durmamız gerekiyor. En önemli faktörlerden biri de spor yapmak. En azından düzenli yürüyüş yapmak gerekiyor. Spor alanlarının çoğalması gerekiyor. Kalp için spor olmazsa olmaz. Biz de vakfımız olarak spor organizasyonları düzenliyoruz. Çeşitli yürüyüş organizasyonları ile halkımızı açık havada yürüyüş yapmaya çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BAŞKASI İLE YARIŞ YAPMAMAK LAZIM

Sportif faaliyetlerinin bir hekime danışarak yapılması gerektiğine değinen Güven, "Yürüyüş yaparken başkası ile yarış yapmamak lazım. Bir hekime danışarak spor yapmak gerekiyor. Aksi halde vücutta arızalar çıkabilir. Eğer yürüyüş yaparken nefesiniz kesiliyorsa frene basmak gerekiyor. Sadece gençler arasında ölümü önlemek tek başına devletin, ailelerin veya sivil toplum kuruluşlarının yapacağı bir iş değil. Organize bir şekilde herkes beraber hareket etmeli. Zararlı maddelerin, sigaranın zararlarını anlatmak gerek, nasıl spor yapılacağını anlatmak gerek. Şehir merkezlerindeki yeşil alanları artırmamız gerek. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen sahada kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 15 dakika uğraştılar ve şimdi tekrar sahalara döndü. Eğer vücudunuza iyi bakarsanız mutlaka iyileşme ve geri dönüş oluyor. Kalp rahatsızlıklarının çoğunu önceden belirlemek mümkün" diye konuştu.

Haberin Devamı

HALKTA AŞIYA KARŞI OLAN İNSANLAR DA VAR AMA BİZ AŞIYI DESTEKLİYORUZ.

Türk Kalp Vakfı'nın yürüttüğü projelere de değinen Kenan Güven, "Avrupa Birliği ile bir proje yürütmeye başladık. Türkiye'de çocuk kardiyolojisi konusunda Türkiye'de ciddi bir açık var. Üniversitelerin mezun olan doktorlara çocuk kardiyolojisi yönünde yönlendirme yapması gerekiyor. Birçok şehrimizde çocuk kardiyolog bulunmuyor. Batman'da bu konuda bir çalışma yaptık. Halk da bize ilgi gösterdi ve sıkıntılarını aktardılar. Bisiklet aktivitelerine de ağırlık veriyoruz. 20 il ve 10 büyük ilçemizde organizasyon yapılacak. Bisiklet her yaşta yapılabilen bir spor. Devletin de bisikletler için uygun alanlar oluşturarak destek vermesi çok iyi olur. Halkta aşıya karşı olan insanlar da var. Ama biz aşıyı destekliyoruz. Aşı hastalıkların önüne geçmek için çok önemli. Aşıyı desteklemek gerekiyor. Ayrıca organ bağışı, hangi organ için olursa olsun çok hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.