12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

Nisan ayının gelmesiyle yavaş yavaş yaz mevsimine gireceğimizi zannederken yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış yüzünü bir kez daha gösterdi. Ülkenin batı kesiminde yağışlar şiddetini arttırırken Meteoroloji kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 12 Nisan Çarşamba 2023 il il hava tahmin raporu....

YAYINLAMA
Google News
12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12 Nisan Çarşamba 2023 Hava durumu! Kar geri geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı!

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Haberler
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
12 Nisan Çarşamba piyasalarda son durum! Altın yatırımcılarının dikkatine! Altın fiyatlarında duraklama! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
12 Nisan Çarşamba piyasalarda son durum! Altın yatırımcılarının dikkatine! Altın fiyatlarında duraklama! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti
Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu, görenler şaştı kaldı!
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu, görenler şaştı kaldı!
11 Nisan Salı 2023 Hava durumu! Dışarı çıkacak olanlara dikkat! Sağanak yağışlar o illerde etkisini arttırıyor!
11 Nisan Salı 2023 Hava durumu! Dışarı çıkacak olanlara dikkat! Sağanak yağışlar o illerde etkisini arttırıyor!
10 Nisan 2023 Pazartesi hava durumu! Sağanak yağmurlar o illerde etkisini arttırıyor!
10 Nisan 2023 Pazartesi hava durumu! Sağanak yağmurlar o illerde etkisini arttırıyor!
9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!
9 Nisan Pazar 2023 hava durumu! Meteorolojiden 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı! Pazar gününe dikkat!
Son Haberler
Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!
Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!
Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!
Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!
"Morbid obezite" cerrahisinin ardından, hayata yeniden geldi!
"Morbid obezite" cerrahisinin ardından, hayata yeniden geldi!
Karayolları duyurdu ve de uyardı! Yurt genelinde bu yollara dikkat! 12.04.2023 tarihinde çalışma yapılan ve kapanan yollar
Karayolları duyurdu ve de uyardı! Yurt genelinde bu yollara dikkat! 12.04.2023 tarihinde çalışma yapılan ve kapanan yollar
7 Nisan 2023 Cuma hava durumu! O illere dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı!
7 Nisan 2023 Cuma hava durumu! O illere dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı!
6 Nisan 2023 Perşembe hava durumu! Meteoroloji uyarıyor! Şiddetli yağışlar nedeniyle o illerde sel ve su baskını yaşanabilir!
6 Nisan 2023 Perşembe hava durumu! Meteoroloji uyarıyor! Şiddetli yağışlar nedeniyle o illerde sel ve su baskını yaşanabilir!
Çok Okunanlar
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Kismet isminin anlamı nedir, Kismet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kismet isminin anlamı nedir, Kismet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
5 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Meteorolojiden o illere kritik uyarı! Sağanak yağmurlar giderek artıyor!
5 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Meteorolojiden o illere kritik uyarı! Sağanak yağmurlar giderek artıyor!
4 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı yapıldı!
4 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı yapıldı!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!