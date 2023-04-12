CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 7'li koalisyonla girecek olan CHP'nin HDP ile kirli ittifakı her geçen gün detaylarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu Halk TV'de katıldığı programda HDP'nin dağdaki uzantısı PKK'ya ilişkin "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." dedi.

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmesinden sonra ortalık bir hayli karışmış ittifak kurma çabalarına ise birçok kesimden tepki gelmişti. HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında da yerini alan Sezgin Tanrıkulu'nun birçok kez HDP'li vekillerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmamıştı.

Son olarak ise CHP'li Tanrıkulu CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı. Tanrıkulu PKK'ya ilişkin ise itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu; "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız. Adım adım atacağız" ifadelerinde bulundu.

AK PARTİLİLERDEN TEPKİ YAĞDI

O açıklamalar sonrası ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından Sezgin Tanrıkulu'an tepki gösterdi.

Özalan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "İnlerinden burnunu çıkaramayan, yok olma aşamasındaki Pkk'lı teröristlere CHP'den müjde... CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık. Çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle çözeceğiz." diyor. SİHA'larımız her şeyi çözüyor hem de tek tuşla." belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!

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