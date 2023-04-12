Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada TOKİ konutlarına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. TOKİ'den ev, arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla her yıl 2 ayrı indirim uyguladıklarını belirterek 24 Nisan'da başlatacakları yüzde 25 indirim müjdesini verdi.

KAMPANYA 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bakan Kurum sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" duyurdu.

Haberin Devamı

Ödeme koşullarına ilişkin ise; Kalan borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri sahibine yüzde 25 indirim, arsa alan vatandaşlar için ise yüzde 12.5 indirim uygulayacağı bildirildi.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmalarının gerektiği belirtildi.