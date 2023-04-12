CHP'li Milletvekili adayı Murat Emir:" HDP'li belediye başkanlarının PKK marşında ayağa kalkması kayyum atanması için yeterli değil"

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmesinden sonra ortalık karışmış birçok kesimden tepki yağmıştı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte milletvekili adayları açıklanmış o adaylardan birisi de CHP Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Murat Emir oldu.

"PKK MARŞINDA AYAĞA KALKMASI KAYYUM ATANMASI İÇİN YETERLİ Mİ DEĞİL Mİ?"

Murat Emir'in ise 2019 yılında CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılmış ve şu soru kendisine yönetilmişti: "HDP'li belediye başkanlarının Pkk'ya malzeme taşıması, şehit yakınlarını işten çıkarıp terörist yakınlarını işe alması ve Pkk marşında ayağa kalkması kayyum atanması için yeterli mi değil mi?"

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"YETERLİ DEĞİL"

CHP'li Murat Emir ise o soruya yönelttiği cevapla tekrar gündeme geldi. Murat Emir: "Bunların her birini ayrı konuşmamız lazım, bunlarla ilgili kayyum atanmaz. Terör örgütü PKK marşı okunması ve ayağa kalkınması bana göre kayyum atanması için yeterli değil" ifadelerinde bulundu.