Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açmaları soncu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Azerbaycan askerleri de Ermenistan'a karşı misilleme yaparak çok sayıda asker kayıp ettiklerini ifade etti.

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Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!

Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A MİSİLLEME

Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit olduğu aktarılan açıklamada, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan’ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

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