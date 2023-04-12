12 Nisan Çarşamba piyasalarda son durum! Altın yatırımcılarının dikkatine! Altın fiyatlarında duraklama! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!

Milyonlarca yatırımcının güvenli limanı olan Altın da günler süren yükselişin ardından vatandaşlar anlık yükseliş grafiğini merak ediyor. Seçimin yaklaşması ve ABD'de açıklanması beklenen enflasyon verilerinin ardından Altın, Euro ve Dolar'daki yükseliş devam ediyor. İşte 12 Nisan Çarşamba Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,29TL, satış fiyatı, 19,31 TL

Euro alış fiyatı 21,08 TL, satış fiyatı 21,09 TL

İngiliz Sterlini 24.00 TL, satış fiyatı 24.04 TL

ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı 1,252 TL, satış fiyatı ise 1,253 TL

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Altın Ons alış fiyatı 2 bin 20 TL, satış fiyatı 2 bin 20 TL

Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 370 TL, satış fiyatı 8 bin 462 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 198 TL, satış fiyatı ise 4 bin 247 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 99 TL, satış fiyatı 2 bin 124 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 193 TL olurken satış fiyatı ise 8 bin 352 TL oldu.