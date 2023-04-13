13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!

Beklenen Amerika enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayında yüzde 0,1 artış gösterirken, TÜFE oranı ise %6’dan %5’e geriledi. Verilerin açıklanmasının ardındansa Altın, Euro ve Dolar'ın 13 Nisan Perşembe 2023 sabahında ise son durumu merak konusu oldu. İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum....

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13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!

Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki dalgalanmalarda. Türkiye'de yaklaşan seçimler, Mart ayı enflasyon fiyatlarının açıklanması, Amerika'daki bankacılık krizi ve son olarak da Amerika'da açıklanan Mart ayı enflasyon verileri altın piyasasını bir hayli hareketlendirdi. Altın Ons tarihi rekor kırarken güne 2 bin 16 TL'den başladı. İşte Altın, Euro ve Dolarda son durum...

13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,31 TL olurken, satış fiyatı ise 19,32 TL'den işlem görüyor.

Euro alış fiyatı 21,22 TL, satış fiyatı 24,17 TL'den işlem görüyor.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,13 TL, satış fiyatı ise 24,17 TL'den işlem görüyor.

13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 252 TL, satış fiyatı ise bin 252 TL'den işlem görüyor.

Altın ONS alış fiyatı 2 bin 16 TL, satış fiyatı 2 bin 16 TL

Cumhuriyet altın alış fiyatı 8 bin 386 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 468 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 205 TL, satış fiyatı 4 bin 250 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 103 TL, satış fiyatı 2 bin 125 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 221 TL, satış fiyatı 8 bin 384 TL'den işlem gördü.

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