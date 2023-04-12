ABD Enflasyon verileri açıklandı! Veriler beklentilerin altında kaldı!

Dünyanın merakla beklediği ve piyasaları altüst eden ABD Mart ayı enflasyon verileri açılandı. Beklenenin altında gerçekleşen enflasyon yıllık bazda yüzde 5 artarken mart ayı için yüzde 0,1 oldu.

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ABD Enflasyon verileri açıklandı! Veriler beklentilerin altında kaldı!

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 yılı mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin söz konusu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Beklentilerin altında artış kaydeden TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

ABD Enflasyon verileri açıklandı! Veriler beklentilerin altında kaldı!

MART AYI ENFLASYON YÜZDE 5 ARTTI

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 5 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,2 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu. Barınma endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Aynı dönemde enerji fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. Enerji endeksi, martta aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 6,4 azaldı. Gıda endeksi ise martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 8,5 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD Enflasyon verileri açıklandı! Veriler beklentilerin altında kaldı!

ALTIN ONS'DA TARİHİ REKOR

Sabah saatleri itibariyle ABD enflasyon rakamları açıklanmadan önce Altın Ons fiyatı 2 bin 20 TL iken Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından saat 15:35 saatleri itibariyle 2 bin 27 seviyelerine kadar çıktı.

Sabah saatlerinde 19,21 olan dolar fiyatında ise anlık artarak 19,31 oldu.

Euro 21,08 iken anlık olarak 21,21 TL'den işlem görüyor.

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