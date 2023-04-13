Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşireden haber alamayan arkadaşlar endişe edip evine bakmaya gitti. Korkunç manzarayla karşılaşan arkadaşları, hemşirenin boğazı kesilmiş halde ölü olarak buldu.

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Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!

Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Korucuk Mahallesi, 1714 Ada’da meydana geldi. 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ELİNDE KESİCİ ALETLE BULDULAR

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

HASTANENİN PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ HEMŞİRESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!

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