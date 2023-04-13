Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı raydan çıktı!

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören durağında raydan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Bağcılar yönüne seferler geçici olarak durduruldu. Durağa gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro ekipleri, arızanın oluştuğu yeri tespit etti. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, bozulan rayla ilgili çalışma başlatıldı.

SEFERLER TEK YÖNDEN YAPILIYOR

Güvenlik ekipleri ise gelen yolcuları anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi. Güngören-Kabataş arasında seferler çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılmıyor.

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METRO İSTANBUL AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan kaza ile ilgili Metro İstanbul yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.