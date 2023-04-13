Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!

Afrika'nın Güneydoğu kıyılarında etkisini arttıran Freddy Kasırgası Malavi'yi vurdu. Ülkede ölü sayısı bini geçerken milyonlarca kişi evsiz kaldı.

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Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, basına yaptığı açıklamada, kasırganın neden olduğu yıkım ve ölü sayısına dair bilgi verdi. Alınan bilgilere göre ise kasırga nedeniyle ölü sayısının 1000'e yükseldiğini belirten Chakwera, yarım milyondan fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!

EKONOMİ SEKTEYE UĞRADI

Chakwera, "İklim değişikliğinin yol açtığı yıkım nedeniyle evler, köprüler, okullar ve iş yerleri yıkıldı, yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü." dedi. Ülkede tütün pazar sezonunun açılma döneminin geldiğine dikkati çeken Chakwera, kasırga nedeniyle ekonomik hareketliliğin de sekteye uğradığını belirtti. Kasırgadan Mozambik ve Madagaskar da olumsuz etkilenmişti. Mozambik'te yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

TARİHİN EN UZUN SÜREN KASIRGASI

Dünya Meteoroloji Örgütü, şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!

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