11 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın yatırımcıları sevindirecek mi? İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum...

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında. ABD'de beklenen enflasyon ve dünyadaki büyüme tahminlerinin de açıklanması sonrası piyasalardaki dalgalanmalar devam etmekte. İşte 11 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

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11 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın yatırımcıları sevindirecek mi? İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum...

Dünya piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik milyonlarca yatırımcıyı endişeye düşürdü. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler piyasalarda endişeye sebep olsa da iniş çıkışlar devam ediyor. İşte 11 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

11 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın yatırımcıları sevindirecek mi? İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum...

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

11 Nisan Salı günü itibariyle Dolar alış fiyatı 19,26 TL, satış fiyatı ise 19,27 TL,

Euro alış fiyatı 20,96 TL, satış fiyatı 20,98 TL,

İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,89 TL, satış fiyatı ise 23,97 TL'den işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 237 TL, satış fiyatı ise bin 238 TL

Altın Ons alış fiyatı bin 998 TL olurken, satış fiyatı bin 998 TL oldu.

Cumhuriyet altın alış fiyatı 8 bin 500 TL, satış fiyatı ise 8 bin 394 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 162 TL, satış fiyatı 4 bin 212 TL oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 81 TL olurken, satış fiyatı 2 bin 105 TL oldu.

Tam altın alış fiyatı 8 bin 143 TL, satış fiyatı ise 8 bin 304 TL'den işlem görüyor.

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