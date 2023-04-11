Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada 6'lı masaya destek veren HDP'ye yüklenerek, "Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var, Yeşil Sol Parti diye. Onların seçim bildirgelerine bakın" dedi.

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Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı üzerinden HDP'ye yüklenerek, "Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var, Yeşil Sol Parti diye. Onların seçim bildirgelerine bakın" dedi.

HDP MASANIN ALTINDAN ÇIKIP DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Afyonbkarahisar'a geldi. Erbakan, Susuz Beldesi ve Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Erbakan'a partililer yoğun ilgi gösterdi. Erbakan daha sonra Afyonkarahisar Belediye tarafından düzenlenen iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Erbakan daha sonra bir konuşma yaparak 6'lı masaya sert bir dille eleştirdi. Kur'an ile İslam'la maneviyatla yoğrulmuş bir millet olduğumuzu ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti

BU LGBT MERAKI NEREDEN GELİYOR?

"Bizzat Cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor deniliyor ki efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi? Cumhurbaşkanı adaylarının cevabı "ne münasebet efendim neden versin öyle bir şey olmaz" diyor. Şimdi bu zihniyete bu zihniyette olan masaya bir bloğa Türkiye'yi nasıl teslim edebilirim? Sadece onlar mı hayır CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? Gelir gelmez İstanbul sözleşmesini geri getireceğim diyor. İstanbul sözleşmesinin maddelerinden bir tanesi zaten size söylesem yeter. Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyor."

Erbakan: HDP, 6'lı masanın altından çıkıp açıkça desteğini ilan etti

YEŞİL SOL PARTİ HDP'NİN YEDEK PARTİSİ

"Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var. Yeşil Sol parti diye" ifadelerini kullanan Erbakan, "Seçim bildirgesinde din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerini tamamıyla oradan çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışardan destekçi olan HDP'nin yedek partisi olan kapatılırsa onun üzerinden seçime gireriz diye kurdukları Sol Yeşil Parti'dir seçim bildirgesinden bunları okuyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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