Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi? Gençlere vergi kalktı mı? Başkan Erdoğan SEÇİM BEYANNAMESİ'nde açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin vaatlerini içeren seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede en dikkat çeken bir vaatlerden biriside gençlere yönelik vergisiz telefon ve ücretsiz internet vaadi oldu. Vaadi duyanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon indirimi mi yaptı? Öğrencilere telefon KDV indirimi mi var? Öğrencilere teknoloji indirimi ne zaman? gibi soruların yanıtını aramaya başladı.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11 Nisan Pazartesi günü Ankara Spor Salonu’nda görkemli bir törenle yapıldı.

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Başkan Erdoğan açıkladı: Gençlere vergisiz KDV'siz telefon ve İnternet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin seçim beyannamesinde gençlere vergisiz KDV'siz bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi.

Seçim vaatlerini ve kamuoyuna açıklayan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus alacakları telefon, tablet ve bilgisayarlardan vergi alınmayacağını duyurdu. Erdoğan, yine gençlere 10 GB internetin ücretsiz olarak verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon indirimi mi yaptı? Öğrencilere vergi KDV muafiyeti mi geldi? Gençlere vergi kalktı mı?

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın bu açıklamasını duyan vatandaşlara gençlere yönelik vergisiz KDV'siz bilgisayar ve cep telefonu gibi aramalar arama motorlarında popüler hale geldi.

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Seçim beyannamesi partilerin ileriye yönelik yapacağı icraatleri anlamını taşıyor. Bu bağlanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm açıklamaları AK Parti'nin yeni 2023 seçimlerinden sonraki vaatlerini içeriyor. Yani AK Parti seçimi kazanması halinde bu vaatlerini yerine getireceği belirtiliyor. Şuan için herhangi öğrencilere yönelik KDV veya vergi muafiyet gibi bir indirim bulunmuyor.

İşte Erdoğan'ın gençlere yönelik Telefon ve Bilgisayar konuşmasının bölümü

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz." dedi.