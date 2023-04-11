Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!

Özlem Zengin AK Parti seçim beyannamesi Milletvekili aday tanıtım toplantısı öncesinde CNN Türk'e röportajı sırasında "Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar" tweetine değindi ve tepki gösterdi.

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Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!

Özlem Zengin'in Ebubekir Sofuoğlu'nun attığı tweete CNN Türk canlı yayınında sert bir dille eleştirdi. Zengin "Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller." diyerek Kadınları koruyan 6284 sayılı kanuna destek verdiği için bazı kesimler tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu belirtti.

Sakarya Üniversitesi tarih bölümü Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu AK PArti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını twitter üzerinden paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar..." paylaşmıştı.

"BU TEHDİT DEĞİL DE NEDİR?"

Zengin CNN Türk'e verdiği röportajında: "Size ilettiğim tweet’te “Listenin neresinde olursa olsun Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar…, Cehennem soğuyuncaya kadar… Cehennem soğuyuncaya kadar… ifadeleri var. Bu tehdit değil de nedir? Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben Elhamdülillah Müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir. Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller.

Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekili’yim. Ne olup olmayacağıma bunlara karar vermeyecekler. Ahirette ne olacağına Allah’ın karar verdiği gibi burada ne olup biteceğine millet karar verecektir. Ben AK Parti’nin inşasından beri varım. Başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var oldukça başka partide olmayacağım. Binlerce kadın ve erkekten destek mesajları telefonları aldım. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz.

Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? Ben artık Allah’a havale ediyorum. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Bu salonu görüyorsunuz yarısından fazlası kadınlar. AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok."

Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum.

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