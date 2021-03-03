Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Davit Zalkaliani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ilişkilerin seyrine göre Mısır'la deniz yetki alanlarının müzakere edilerek bir anlaşma imzalanabileceğini ifade etti.

AMACIMIZ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI GENİŞLETMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı'nın temel hak ve özgürlükler alanını genişletmesnin yanı sıra AB ile olan ilişkilere de katkı sağlayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, planın amacının özgürlük alanlarını genişletmek olduğunu ifade ederek yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlü bir şekilde tesis etmenin hedeflendiğini belirtti.

Reform sürecinde Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, AB ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin referanslarının dikkate alındığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, insan hak ve özgürlükleri konusunda, uygulamada karşılaşılan eksiklerin de giderileceğine dikkat çekti.

"MISIR, SINIRLARIMIZA SAYGI DUYUYOR"

18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sebebiyle ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulmasına üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın 2020'de Yunanistan ile imzaladığı anlaşmaya dikkat çekerek o süreçte de güney sınırlarımıza saygı duyduğunu ifade etti.

"ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Mısır'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığınma girmeden, kendi alanında sismik araştırma faaliyetlerini gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun kara sınırına sahip olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." şeklinde konuştu.