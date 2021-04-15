Bakan Çavuşoğlu: Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bugün gerçekleştirme konusunda gösterdiği anlayış için Niko'ya çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yunanistan arasında diyalog kanallarının canlandırılmasın olumlu buluyoruz.

Atina'da da hem 62. istişareyi hem de iki bakanlık arasında siyasi istişareler toplantısı gerçekleştirdik.

Bu toplantıları son derece samimi bir atmosferde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir."

Ayrıntılar geliyor...