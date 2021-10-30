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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması! "Türkiye suçlanamaz"

Bakan Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması! "Türkiye suçlanamaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde "Ukrayna'nın kullandığı SİHA'larla ilgili Türkiye suçlanamaz" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması! "Türkiye suçlanamaz"

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

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