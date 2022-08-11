Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım paketleri artırıldı, hepsini tek tek anlattı!

Aile ve Sosyal Politikal Bakanı Derya Yanık yardım destek paketlerindeki artışlardan bahsederek dar gelirli vatandaların yüzünü güldürecek haberleri verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım paketleri artırıldı, hepsini tek tek anlattı!

Aile ve Sosyal Politikal Bakanı Derya Yanık miyonlarca insanı özellikle de dar gelirli vatandaşarı ilgilendirecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bu sene yapılacak olan projelerden bahseden Bakan Derya Yanık, başta Doğal Gaz Tüketim Desteği programı olmak üzere, anaokuluna başlayacak olan çocukların giderleri ve ailelere sağlanacak olan maddi destek projelerinden bahsetti.

Bakan Deya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım paketleri artırıldı, hepsini tek tek anlattı!

4 MİLYON HANEYE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Doğal Gaz Tüketim Desteği programı ile yıl içinde zorlu kış şartlarını kolaylaştırabilmek adına 4 milyon haneyi 3 milyar TL destek ile destekleyeceklerini ve kış şartlarını azami derecede düşürecekleri bilgisini verdi.

Bakan Deya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım paketleri artırıldı, hepsini tek tek anlattı!

ANAOKULUNA GİECEK OLAN ÇOCUKLARA DESTEK

Anaokul ve anasınıfına yeni başlayacak olan öğrenciler için de projeleri olduğunu söyleyen Bakan Yanık "Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon TL bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Deya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım paketleri artırıldı, hepsini tek tek anlattı!

AİLELER TESPİT EDİLİP MADDİ YARDIMLAR YAPILACAK

Ulusal Hane Ziyareti Programı ile başalatılmış olan proje hakkında da bazı bilgilendirmeler yapan Bakan Yanık, devamlı ve süreli olmak üzere yapılacak olan maddi destek yardımları ile ilgili de "4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde 15 milyar TL’lik bütçeyle, 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız." dedi.

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