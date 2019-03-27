İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak
Ankara Valiliği'nden 31 Mart açıklamasıAnkara Valiliği'nden 31 Mart açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.
 

Ünlü yönetmeni öldüren gencin davası görüldü!Ünlü yönetmeni öldüren gencin davası görüldü!

 


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.