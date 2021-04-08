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  3. Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.

Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 

Rastgele..."

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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