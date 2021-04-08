Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.
Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...
Rastgele..."
Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.