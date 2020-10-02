Bakan Dönmez: Libya ile imzalanan deniz sınırı anlaşması BM tarafından tescillendi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meşru Libya hükümeti ile imzalanan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından tescillendiği ve böylece Akdeniz politikamızın güç kazandığı vurgulandı.

Bakan Dönmez Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz."