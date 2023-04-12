Bakan Dönmez: Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir seyahati için Bakanlığa tahsis edilen makam aracı Togg'u kullandı. Dönmez, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Togg ile kendi tasarımı ve üretimi olan bir markaya kavuştuğunu söyledi.

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Bakan Dönmez: Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in imal edildiği Eskişehir'e doğru yola çıktı.

Bakan Dönmez, Eskişehir seyahati için Bakanlığa tahsis edilen makam aracı Togg'u kullandı.

Togg deneyimine ilişkin "Aracımızı keşfettik, hakikaten yüksek performanslı, sınıfının en iyi araçlarından birisi olmaya aday." ifadesini kullanan Dönmez, Türkiye'nin Togg ile kendi tasarımı ve üretimi olan bir markaya kavuştuğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILINA DA ANCAK BÖYLE BİR OTOMOBİL YAKIŞIRDI

Dönmez, Türkiye'nin geçen yüzyılda içten yanmalı motorlarla üretilen otomobil teknolojisini "ıskaladığına" işaret ederek, "Şimdi bu yüzyılda otomobilde artık yeni bir çağ başlıyor, elektrikli otomobiller. Çok daha çevreci, daha temiz, gürültüsüz ve performansı oldukça yüksek yeni elektrikli araçlarla tanışmaya başladık. Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı. Böyle güzel bir cihazı insanımıza teslim ettikleri için emeği geçen işçisinden mühendisine, yöneticisine tüm arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

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BOR ÜRETİMİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARDAN LİTYUM ÜRETİLECEK

Türkiye'de batarya teknolojileri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Dönmez, batarya üretimi için gerekli lityum elementinin Eskişehir'deki tesislerde rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi yoluyla üretileceğini söyledi.

BİRKAÇ AY İÇİNDE LİTYUM KARBONAT TESİSİMİZİN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Dönmez, konuyla ilgili AR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Lityumun geri kazanılmasıyla alakalı olarak pilot tesisimizi açtık. Başarılı da olduk. Şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde yıllık 600-700 ton civarında üretim kapasitesine sahip lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız. Tesis faaliyete geçince lityum ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılamış olacak. Bunu önce Eskişehir'deki işletmemizde yapacağız. Madenin bulunduğu diğer yerlerde de yine benzer fabrikaları yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Elektrikli araçlarda en kritik malzemenin batarya olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

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LİTYUMU ESKİŞEHİR'DE EN KISA SÜREDE ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

"Bataryanın imalatında başta lityum olmak üzere nikel gibi bazı malzemeler kullanılıyor. İnşallah onları da artık Türkiye'de yapmaya başlayacağız. Bu arada Togg'u üreten yetkililer bize de geldiler. Eskişehir'de ürettiğimiz lityum tesisinden lityum alıp alamayacaklarıyla ilgili bir görüşme yaptık. Biz de pozitif bakıyoruz. Eti Maden'in Aspilsan ile bir çalışması oldu. İnşallah lityumu Eskişehir'de en kısa sürede üretmeye başlayacağız. Diğer pil teknolojilerini de yine Eskişehir'e kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."

TOGG BU BATARYAYLA İLGİLİ OLARAK AYRI BİR ŞİRKET KURDU

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un üretiminde yerli batarya kullanımının lityum üretimindeki kapasite artışıyla paralel olarak artacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Lityum üretim kapasitemiz arttıkça doğal olarak bataryada kullanılacak olan malzeme ve lityumu bizden alacaklar. Zaten Togg bu bataryayla ilgili olarak ayrı bir şirket kurdu. Batarya üretimi ve batarya teknolojileri sektörel olarak, bu otomobilin bir parçası olmakla birlikte ayrı bir alt dal olarak ilerliyor. Togg da bununla alakalı ayrı bir şirket kurdu. Şimdi Eti Maden olarak onlarla da görüşüyoruz. İnşallah kısa süre içinde işbirliği mutabakatına varırız diye düşünüyorum."

Dönmez, daha sonra direksiyon başına geçerek Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in üretildiği Eskişehir'e hareket etti.

KAYNAK: AA

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