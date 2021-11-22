Bakan Dönmez'den kış saati uygulaması açıklaması! İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başlayan 11. Türkiye Enerji Zirvesine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Dönmez, vatandaşların sosyal medyada dert yandığı kış saati uygulaması hakkında konuştu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINDAN DÖNÜŞ YOK

Kış saati uygulamasına başlanılan 2016 yılından beri 6,82 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu yapıldığını dile getiren Bakan Dönmez, "Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" dedi.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" açıklaması hakkında isim vermeden yorum yapan Bakan Dönmez, "Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. İşleri ile gündeme gelemeyenlerin tek işi sağa sola sataşmak." diye konuştu.