Bakan Elvan açıkladı: Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendi
Konuk olduğu televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu televizyon programında Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiğini duyurdu.
Bakan Elvan konuya ilişkin "Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak" ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi." dedi.