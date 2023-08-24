Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.

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Bakan Fidan'dan Irak'ta PKKlıları titrecek terörle mücadele mesajı: 'hep beraber temizleyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Türkiye'de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur ile ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Fidan konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yapmakta olduğum bu ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarımın ardından bugün de Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için değerli kardeşim Başbakan Mesrur Barzani'ye ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Türkiye-Irak ilişkileri çok dinamik bir şekilde ilerlemekte. Bağdat ve Erbil'le Türkiye'nin ilişkileri her zaman her düzlemde önemini bizim gündemimizde korumakta. Bağdat ziyaretim esnasında gündemde çok yoğun konular vardı. Ekonomi konuları, kalkınma yolu projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı projeleri, üstyapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla, başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilaveten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu" şeklinde konuştu.

"Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazırız"

Erbil'deki temaslarına da değinen Fidan, "Bugün Erbil'de Sayın Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile sabah buluştuk, görüşmelerimiz oldu. Sayın Başbakan ile hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin de ifade ettiği gibi görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma, gözden geçirme imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Erbil, Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam etmiştir. Bu istikrarın, güvenliğin, ekonomik kalkının devamını biz gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun devamı için Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

"Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor"

Fidan, "Özellikle terörle mücadelede Türkiye ile göstermiş oldukları iş birliğinden ötürü de kendilerine burada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz Türkiye'de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimini, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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